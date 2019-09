A Fornillo, Positano, si è tenuta l’ormai celebre Festa del Pesce, tra musica, spettacoli e buon cibo. Tra questi si è esibita anche la cantante australiana Jodi Phillips, dedicando la canzone all’artista Vali Myers. Jodi è stata intervistata da noi di Positanonews. La cantante si ritiene pienamente soddisfatta di come sia andata la serata, inoltre, non essendo mai stata a Positano, dopo la serata di ieri, Jodi vede questa città come in un sogno.