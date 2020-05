L’intervista parte dal minuto 10:00 circa.

Domenico Marrone, ex sindaco di Positano, ci ha detto: “Io non voglio fare nessuno polemica, perché penso che la situazione sia talmente seria da accantonare polemiche. Io volevo porre l’attenzione sul problema degli stagionali e della mancanza di lavoro, una delle categorie più colpite. Capri ha fatto uno sforzo non indifferente stanziando una somma che va incontro alla categoria colpita, e mi auguro che la stessa cosa la faccia anche il comune di Positano. Questo è lo scopo del mio post, assolutamente non voglio fare polemiche perché in questo momento bisogna fare squadra, essere coesi e le polemiche bisogna metterle da parte”.

Poi sulla questione plexiglass per ritornare in spiaggia e turismo a Positano: “Questa è una trovata dell’imprenditore della costa romagnola, queste sono delle trovate di dubbio gusto, non fanno sicuramente al caso di Positano, ma penso di qualsiasi altro posto turistico in Italia. Stanno venendo fuori delle idee per le spiagge molto valide, come proprio a Positano. Io credo che il problema siano tre questioni: quella sanitaria, dobbiamo continuare a non abbassare la guardia, siamo stati bravi a non aver contagiati. Quindi la prima questione è quella della sicurezza, dobbiamo continuare ad essere Covid free. La seconda è quella della solidarietà, andare incontro a quelle categorie che ne hanno più bisogno, che non hanno lavoro. Inoltre, bisogna fare squadra, cominciare a pensare a delle idee nuove perché Positano torni ad essere più forte di prima. Questa pandemia deve metterci in grado di pensare al nostro sviluppo turistico, non facendo gli stessi errori, un turismo che sia sostenibile, per fare di Positano una città veramente idilliaca. Dobbiamo essere fiduciosi perché Positano, come tutta la Costiera Amalfitana e Sorrentina, resterà una meta in cui i turisti vorranno tornare, aspettano di tornare”.

