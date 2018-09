Positanonews incontra sullo splendido terrazzo del Guarracino sulla strada Via Positanesi d’ America per Fornillo l’attivissima assessora e vicesindaco di Pentone in provincia di Catanzaro Giuditta Mattace de il cavaliere Raffaele Gerardo Alberti con il dottor Lello Vitagliano al Guarracino ci parlano dei progetti culturali della festa dei migranti e del festival del cinema che potrebbe arrivare a Positano in Costiera amalfitana. Un gemellaggio in nome della cultura fra la Sila in Calabria e la Costa d’ Amalfi in Campania, con molte cose in comune che ascolterete…