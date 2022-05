Momento di rinascita per la città di Positano dopo due anni di pandemia. Entusiasta il sindaco Giuseppe Guida: «Registriamo numeri più elevati rispetto al maggio 2019. Siamo pienamente soddisfatti di poter fare di nuovo quello per cui siamo nati ovvero l’accoglienza di tante persone da tutto il mondo e cercando di farlo nel modo migliore, come da sempre è abituata a fare Positano e gli imprenditori locali.

Anche nei prossimi mesi il turismo sarà in costante crescita, tutte le strutture alberghiere sono piene e questo fa sperare in una grande stagione come forse non si era mai vista per Positano.

L’Amministrazione sarà sempre vicina agli operatori per far sì che Positano conservi la sua natura di meta di eccellenza a livello mondiale».