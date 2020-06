Il dottor Giuseppe Fiorentino è stato un vero punto di riferimento per l’ospedale Cotugno di Napoli, ma non solo. Motivo di orgoglio per tutta la Costiera amalfitana e Positano, viste le sue origini legate alla città verticale. Il dott. Fiorentino, pneumologo e rianimatore, intervistato dal Tgr Campania, dice : “Abbiamo potenziato la terapia e recentemente provato la terapia con immunoglobulina con risultati brillanti.”