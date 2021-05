Positano, costiera amalfitana. In questo video in esclusiva è possibile vedere il drammatico momento del gravissimo incidente verificatosi nel pomeriggio di oggi che ha visto un ciclomotore schiantarsi con violenza contro il costone roccioso. I centauri sono stati sbalzati dal mezzo ed hanno riportato ferite per le quali si è reso necessario il ricovero ospedaliero.