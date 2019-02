Positano , due cuori e un bouquet. La prima puntata con Paolo Marrone e Concetta Fusco. Ecco il video di Chiara d’ Amico sulla famosa coppia della perla della Costiera amalfitana. Il primo laureato in lettere, musicista, la seconda architetto, in comune interessi e la passione per la musica che portano avanti con lo straordinario gruppo di musica popolare e tradizionale “I Sonacore”. Gustatevi la puntata e votateli