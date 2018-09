Incredibile incidente a Positano. Un furgone adibito al trasporto degli alimenti, dopo esser stato parcheggiato di fronte al ristorante Da Costantino, tra via Corvo e via Mons. Saverio Cinque, è infelicemente precipitato in un burrone. Il proprietario del camioncino con celle frigorifere, aveva sfortunatamente dimenticato di inserire il freno a mano. Ora si attende che mezzi meccanici prelevano l’autofurgone dal dirupo, che ha riportato ingenti danni.

Aggiornamenti. Adesso sono giunti sul luogo dell’incidente i carabinieri della stazione di Positano, insieme ai Vigili del Fuoco: l’area circostante della strada che porta a Montepertuso è attualmente trasennata e monitorata, aspettando che i mezzi per il recupero.

Aggiornamento alle 17.00: Il proprietario del camion, rivenditore di pasticceria surgelata, è ritornato a Positano perchè chiamato dall’assicurazione per il recupero del mezzo. Una volta sul posto però l’uomo veniva messo di fronte allo scaricabarile tra l’assicurazione, con cui aveva anche la garanzia dell’assistenza stradale, che saputo che il luogo del recupero era Positano, si rifiutava di intervenire, adducendo la scusa della strada stretta irraggiungibile dalla gru, e demandava l’operazione ai Vigili del Fuoco, che, interpellati, gli comunicavano di rivolgersi all’assicurazione. Una vicenda assurda… intanto il professionista ha perso insieme all’autoveicolo anche una decina di migliaia di euro in prodotti che si trovavano all’interno del mezzo.

Aggiornamento alle 21.50: Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed il carro gru per il recupero. Sul posto anche il Vice Sindaco, Francesco Fusco, che a nome dell’Amministrazione, ha sventato una paventata e quanto mai inadeguata chiusura al traffico da e per le frazioni di Montepertuso e Nocelle. Nei prossimi giorni le operazioni di recupero, che prevederanno comunque preventivamente la chiusura di via Corvo, arteria che collega le frazioni collinari di Positano.