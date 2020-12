Positano, così come molti altri comuni del territorio costiero e della penisola sorrentina, sono sottoposte ad un forte rischio mareggiata, come documenta il video in questione.

La Protezione civile della Regione Campania, ricordiamo, ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello giallo valevole sull’intero territorio a partire dalle ore 18 di oggi e fino alla stessa ora di domani.

Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o possibile isolato temporale, anche intensi, venti forti o molto forti, con possibili raffiche, mare prevalentemente agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.