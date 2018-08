Sold-out per i porti della penisola sorrentina amalfitana con Capri. Duemila persone in vacanze di lusso che sbarcheranno nei nostri porti, una boccata di ossigeno per la nostra economia, grano nella botte prima del letargo invernale. Si perchè si tratta proprio di letargo si tratta, paesi fantasmi, Sorrento e Positano, Amalfi, ove a gennaio e febbraio non si può prendere un caffè nella piazza principale. problema atavico ai quali gli amministratori non sanno porre rimedio. Tutti si riempiono la bocca di destagionalizzazione ma poi siamo punto e a capo ogni anno.

A Sorrento nave SILVER WHISPER

450 passeggeri provenienti da Taormina e diretti a Montecarlo, che troveranno e paragoneranno nei vari porti diverse accoglienze diversi sistemi di vita.

Ad Amalfi veliero LE PONANT e nave OCEANIA RIVIERA

la Oceania Cruise, scrive sempre , ormai da anni nelle brochure, Positano come porto di scalo, ma poi va ad Amalfi. Il nome Positano probabilmente per pubblico americano a cui si rivolge , tira di più.

1400 passeggeri su nave Oceania Riviera provenienti da Mykonos e diretti a Saint-Tropez, che apprezzeranno le tante diverse bellezze e paragoneranno inevitabilmente.

VELIERO LE PONANT AD AMALFI

70 PASSEGGERI per piccoli porti con in più la bellezza del vento tra le mani.

A Capri nave SEADREAM I

si confonde tra i grandi yacht di Capri, proviene da Civitavecchia ed è diretta alle bocche di Bonifacio. 100 passeggeri che trascorreranno mediamente 2 giorni per ogni porto,in barba alle toccate e fuga delle grandi navi da 4000 passeggeri.