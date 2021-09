L’UNITRE, Università delle tre età penisola Sorrentina, organizza una vista guidata alla Collezione Savoia presso il Museo George Vallet in Villa Fondi. Mercoledì 8 settembre alle ore 16.30 , appuntamento da non perdere per i soci e gli appassionati.

All’incontro sarà presente il Dott Silvio Savoia donatore collezionista. La visita sarà condotta dal Dott Lucio Esposito , coordinatore UNITRE e laureato in Beni Culturali. E’ obbligatorio il green pass e la procedura indicata dal protocollo anticovid, mascherina, distanziamento.

La collezione archeologica privata Silvio Savoia donata al Museo, comprende 147 reperti, alcuni di grande interesse archeologico, tra cui una splendida armatura di bronzo ascrivibile alla metà del IV sec a.C.. L’attività di restauro , avviata nei mesi di chiusura a causa del Covid, ha consentito di ricostruire l’intera armatura , costituita da elmo, corazza, cinturone e schinieri. La corazza è ascrivibile per tipologia delle corazze anatomiche corte, di lamina di bronzo, lavorato a sbalzo con anelli laterali per il fissaggio all’imbottitura interna e a garantire la tenuta tra le valve. L’elmo, sud italico calcidiese , con paragnatidi mobili, mostra una solcatura che disegna le arcate sopraccigliare.

Il restauro ha evidenziato i particolari della lavorazione e l’uso di argento per i capezzoli, che datano la stessa al periodo intorno alla metà del IV sec a,C. E’ in mostra anche un altro cinturone con ganci a palmetta.

Sicuramente l’armatura è pertinente al corredo di una sepoltura maschile che mostra la classe sociale del defunto ascrivendo ai cavalieri sanniti e lucani.

Reperti ceramici a figure rosse del IV sec a,C. , tra cui uno splendido lebete gamikòs, vaso nuziale, pertinente ad una sepoltura femminile.