Piano di Sorrento. L’avvocato Augusto Maresca intervistato al momento durante il pranzo di redazione di Positanonews da Zio Sam annuncia un libro sull’indimenticato medico “Mangiagalline” . Michele Maresca fu un grande medico , con una grande passione per l’ambiente e l’umanità , camminava a piedi per far una visita anche fino a Massa Lubrense e Vico Equense