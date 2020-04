Piano di Sorrento. Stamane ci siamo recati presso al Clinica San Michele vista la riapertura prevista per oggi, come annunciato dal dal direttore sanitario dell’Asl Na 3 Sud, Gaetano D’Onofrio. Un grosso lucchetto sigillava il cancello d’ingresso dello stabile che, in base alle decisioni assunte dai vertici dell’Asl Napoli 3-Sud per non meglio specificati problemi organizzativi, la Clinica San Michele riaprirà lunedì 27 aprile.