Nelle passate edizioni, il congresso di studi sviluppato dall’Accademia di Dillingen in Penisola Sorrentina si chiamava CAMPANIA FELIX, per il 2018, il tema è ALL’OMBRA DEL VESUVIO, STORIA DALL’ANTICHITA’ AI BORBONI. Il folto gruppo di partecipanti costituito da docenti di varie scuole, guidato dalla Prof Renate Markoff, alla quale va il nostro riconoscimento per i tanti anni di alto turismo culturale, conoscerà il territorio sotto tutti gli aspetti storico archeologico, gastronomico e culturale. La giornata di oggi è stata dedicata al Museo Archeologico Georges Vallet di Villa Fondi, ove accompagnati da Lucio Esposito si sono addentrati nella storia romana del golfo di Napoli e Salerno.Essi conoscono molto bene il ninfeo, alcuni hanno visto la seconda parte in mostra a Monaco, e avrebbero voluto vederlo tutto inseme. A tutti i partecipanti è stata offerta in segno di benvenuto una copia degli atti dell’ultimo convegno dedicato al Torquato Tasso, grazie alla disponibilità dell’assessore alla Cultura del Comune di Sorrento Maria Teresa de Angelis.