Piano di Sorrento. Ilde Terracciano La “Sposa-bambina” del Vesuvio all’assemblea del Liceo Marone di questa mattina, sabato 23 novembre. Una delle iniziative del Consiglio d’ Istituto che continuano ad essere di grande valore umano e sociale. La presenza di Ilde Terracciano ha il valore di una straordinaria testimonianza, la “Sposa-bambina” del Vesuvio, come è stata chiamata, sconvolge, una storia che ci riguarda da vicino qui in provincia di Napoli, in Campania.

Racconta Ilde che, quando rifiuta di avere un rapporto con lui, sente una pistola puntata contro la propria tempia e viene legata al letto. La bambina resta incinta, e a quel punto non rimane altro da fare se non organizzare il matrimonio, unica cosa che può salvarla dall’onta di quel “peccato”.