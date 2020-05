Piano di Sorrento. Continuano i controlli serrati da parte delle forze dell’ordine che si prodigano affinché i cittadini rispettino le regole del distanziamento sociale e dell’uso delle mascherine. Posti di blocco nelle piazze, volanti della polizia e dei carabinieri che passano in continuazione e vigili urbani che controllano che non ci siano assembramenti. Nel pomeriggio di oggi, per esempio, abbiamo assistito alla scena di un vigile che è sceso dalla macchina per andare ad ammonire le tante mamme presenti nello spiazzale di fronte alla posta che facevano giocare i loro figli, intimando di “sciogliere la seduta”.