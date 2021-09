I cartelli affissi in giro, gia da qualche settimana, parlavano di interruzione dell’energia elettrica per il giorno 15/09/2021, dalle ore 09.00 alle ore 17.00. Specificando inoltre le zone interessate , elencando una serie di strade , praticamente da Piazza delle Rose fino alle Cavottelle, ad ovest e compreso via Santa Margherita a Nord. Fin qui ci siamo, tutto regolare. L’inconveniente si è avuto all’atto pratico, quando alle 09.30 l’energia elettrica è mancata anche in altre varie altre zone non segnalate nel volantino affisso da e-distribuzione Torre Annunziata. Positanonews con l’inviata Sara Ciocio, ha raccolto in video l’ira dei commercianti e la rabbia dei cittadini che non rientravano nel piano prestabilito.