Piano di Sorrento. Le rampe che conducono al borgo di Marina di Cassano sono interdette al traffico veicolare e pedonale perché interessate da lavori di consolidamente e manutenzione straordinaria. Un disagio necessario al fine di restituire sicurezza alle cosiddette “tese” che rappresentano l’unica via di collegamento con il borgo marinaro. I lavori dovrebbero termine ad inizio aprile e per tutto il periodo in cui le rampe saranno inaccessibili è stata disposta l’apertura H24 dell’ascensore comunale.