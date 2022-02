Piano di Sorrento: investito un bambino in via Bagnulo. Attimi di paura questa tarda mattinata di sabato 12 febbraio 2022 a Piano di Sorrento, quando un bambino è stato investito lungo via Bagnulo. L’incidente è avvenuto nella parte medio bassa della strada, dove c’è il negozio che vende fuochi d’artificio, in una zona senza marciapiedi