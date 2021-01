Piano di Sorrento, in questo primo giorno del 2021, si presenta con tutti i negozi chiusi e nessuno per strada, nel pieno rispetto della zona rossa. Un’immagine insolita per la città della penisola sorrentina dall’anima commerciale. Ma siamo certi che questo “vuoto” sia il preludio di una ripartenza e di una rinascita. Nel frattempo un augurio a tutti i carottesi che stanno vivendo questo primo gennaio nella sicurezza delle proprie case.