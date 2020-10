Piano di Sorrento ( Napoli ) I Carabinieri delle Stazione di Piano di Sorrento agli ordini del Comandante Antonio Russo hanno tratto in arresto 2 pregiudicati di Torre Annunziata , di 23 e 19 anni,D.A. e V.A.su disposizione della Procura Oplontina,le particolari indagini eseguite da i Cc di Piano di Sorrento,eseguite con attento controllo del territorio e dei sistemi di videosorveglianza istallati nei comuni delle penisola, hanno fatto sì che individuassero gli stessi quali autori di vari furti di scooter nel mese di Settembre in Piano di Sorrento e Meta.ricostruendo ogni evento in maniera certosina.le indagini tutt’ora sono in corso per addebbitare agli stessi malfattori eventuali altri furti di scooter in penisola sorrentina.

Complimenti da Positanonews agli uomini dell’Arma.