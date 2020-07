Piano di Sorrento. Concerto Francesca Maresca e Bandiera Blu al Nettuno alle nuove generazioni per la Madonna delle Grazie . A Marina di Cassano, per il Coronavirus Covid-19, nessuna festa, ma un momento davvero emozionante , qui di seguito la parte finale del concerto di Francesca Maresca e la consegna della Baniera Blu agli operatori e alle nuove generazioni da parte del sindaco Vincenzo Iaccarino e la Cilento, poi Vincenzo Cosenza in barca ha portato coi colleghi a issare la bandiera blu , in questo momento un simbolo di speranza e di ripartenza come il mare