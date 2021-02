Piano di Sorrento. Una bellissima omelia quella tenuta oggi da Don Pasquale Irolla: «Viviamo l’Eucaristia come il tempo d’oro in cui a contatto col respiro di dio noi impariamo a respirare e quindi vivere meglio la nostra vita al ritmo del respiro di Dio. Vale la pena oggi dire qualche criterio per rileggere la nostra vita, le nostre giornate alla luce della giornata di Gesù.