Che tu sia una corista del Coro dell’Annunziata o un cantore del Miserere, che tu abbia partecipato da incappucciato alla Processione del Giovedì santo o sia una persona a cui questo messaggio è arrivato casualmente… questo invito è per TE!!!

“Sentinella, quanto resta della notte?” difficile a dirsi in questo tempo in cui siamo sospesi tra la paura e la voglia di rinascita. Ce lo chiederemo tutti i giovedì di Quaresima alle ore 19,00 in Basilica nel corso degli incontri di catechesi durante i quali ascolteremo i sacerdoti della nostra terra e canteremo insieme il nostro Inno Genti Tutte e non solo…

Ti aspettiamo, per accoglierti in sicurezza e per condividere con te questo “tempo di Grazia”.