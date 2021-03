Si incomincia a vedere quale sarà il risultato finale dei lavori in Marina di Cassano.La strada, la passeggiata , i marciapiedi, pavimentati a basoli sono complanari, senza gradini -ostacoli, e di diverso colore. I cittadini del borgo stanno vivendo giornate di particolare movimentazione, ma sono in linea di massima soddisfatti. Nel nostro fantasticare abbiamo già immaginato il salotto che andrà a prodursi , la personalità del borgo prende forma, di luogo lavoro, relax e paesisticamente unico per architettura, storia, arte e devozione popolare .