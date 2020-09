Articolo aggiornato dagli inviati di Positanonews che hanno presenziato all’evento trasmettendolo in diretta video, riportando interviste ed impressioni.

La Chiesa di Dio che è in Sorrento-Castellammare di Stabia annuncia con gioia la Ordinazione Presbiterale di Antonino Gargiulo e Catello Imperato per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria dell’Arcivescovo Mons. Francesco Alfano.

L’ordinazione presbiterale di Antonino Gargiulo e Catello Imperato.La celebrazione si svolgerà lunedì 14 settembre in Piazza Giovanni XXIII. La Chiesa di Dio che è in Sorrento – Castellammare di Stabia, annuncia con gioia l’Ordinazione Presbiterale di Antonino Gargiulo e Catello Imperato per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria dell’Arcivescovo Mons. Francesco Alfano.