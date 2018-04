Articolo aggiornato dagli inviati di Positanonews con video, foto e interviste.

“Venerdì 27 aprile, alle ore 18,30, sul terrazzo panoramico all’interno de “Il Pizzo”, sarà presentato il mio ultimo lavoro, il romanzo “Oltre quel muro di odio”, una storia d’amore tra una ragazza di Sant’Agnello e un giovane ufficiale americano giunto a Sorrento durante il II° conflitto mondiale. Vi aspetto” Cosi dice Franco Gargiulo sul suo profilo fb, con il piacere e l’entusiasmo del primo libro.

Trama

E’ la storia di Chiara, la figlia del colono de “Il Pizzo” la quale, negli anni del secondo conflitto mondiale, incontra Mark, un tenente dell’esercito americano giunto in Penisola Sorrentina con gli Alleati. Tra I due giovani nasce una storia d’amore che sopravviverà alla guerra, al “muro di odio” che in quegli anni divideva l’Europa. Un romanzo in in cui le vicende dl conflitto si intrecciano con quelle dei due protagonisti. Il finale lo conoscerete leggendo il romanzo. Vi aspetto.