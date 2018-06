Venite!!

Comunque vada, sarà un’ora spesa bene!!

Questi giovani allievi, futuri naviganti, si cimentano come piccoli attori e, vi assicuro, non è facile!!

Brevi note di regia:

DA ACHILLE…A CAMPANILE

Viaggio nei testi umoristi di Achille Campanile

“Lo spettacolo è un omaggio ad un grande umorista del ‘900, Achille Campanile.

E’ costituito da sette testi, per lo più lasciati nella versione originale e a volte ampliati o modificati per esigenze sceniche. Nell’ordine:

1) Visita di Condoglianze;

2) Acqua Minerale;

3) Il Bacio;

4) Un Galantuomo;

5) Il Piedino;

6) Un esperimento riuscito;

7)150 la Gallina Canta.

Lavorare su un autore come Campanile non vuol dire semplicemente rappresentare delle storie ma soprattutto intraprendere un viaggio nell’umorismo.

Insieme ai ragazzi, che fin da subito hanno dimostrato di accettare la sfida creando un gruppo coeso e disponibile, e alla professoressa Giusy Cuomo che è l’anima e il cuore di questo progetto, abbiamo deciso di intraprendere questo viaggio nel vuoto, immergendoci completamente nello spirito umoristico di Campanile, uno spirito mai volgare e non banale, ben diverso dalla comicità mordi e fuggi a cui siamo abituati da certi programmi televisivi, ma fine e intellettualoide, fatto di continui giochi di parole e basato sull’utilizzo quasi compulsivo della tecnica comica del paradosso.

Questo viaggio lo regaliamo a voi. E se il processo creativo è stato un percorso fruttuoso e di crescita ci auguriamo che il risultato possa esserne lo specchio regalandovi risate ed emozioni”.

Michele Palmiero