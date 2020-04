Napoli. Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca ha postato il video qualche giorno fa Sky News UK ha realizzato un servizio in lingua inglese sull’ospedale Cotugno di Napoli. In tanti lo avrete visto o ne avrete sentito parlare. Ve lo riproponiamo sottotitolato in lingua italiana, ringraziando la troupe di Sky per il reportage e tutte le persone che quotidianamente combattono la guerra contro l’epidemia con straordinario impegno, coraggio e professionali. Al Cotugno abbiamo anche due nostri concittadini Raffaele e il dottor Fiorentino anche da Positano e la Costiera amalfitana c’è un piccolo contributo.