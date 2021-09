SORRENTO – Stamane giovedi 30 settembre, nella Sala degli Specchi del Museo Correale, si è svolta la presentazione di un progetto innovativo tra arte e musica. Nel 1877, il saggista inglese Walter Pater scrisse che «Ogni arte aspira costantemente verso la condizione della musica». Da questa considerazione prende le mosse un progetto innovativo che parte da Sorrento, dal titolo «Il suono nell’opera», elaborato dal Solis String Quartet per alcune opere e dipinti esposti al Museo Correale, finanziato dall’associazione Amiche del Museo Correale, con il contributo del consiglio di amministrazione del Museo Correale.

L’iniziativa sarà presentata giovedì, alle ore 11, presso la rinnovata Sala degli Specchi del Museo Correale, in via Correale 50, a Sorrento. Prenderanno parte all’incontro, il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, la presidente e la past president dell’associazione Amiche del Museo Correale, Liana le Serre e Margherita Liccardi, il presidente e il direttore del Museo Correale, Gaetano Mauro e Paolo Jorio e i musicisti del Solis String Quartet. Il quartetto, con Vincenzo Di Donna, Gerardo Morrone, Luigi De Maio e Antonio Di Francia, eseguirà per l’occasione alcuni dei brani composti per il progetto “Il suono nell’opera”. Modera il critico musicale Stefano Valanzuolo. (da Il Mattino)

Dalla fine dell'Ottocento alla metà del Novecento, la musica ha aiutato numerosi artisti a reinventare l'arte. Kandinskij andò oltre, realizzando opere in grado di innescare un percorso multisensoriale in chi guarda.

