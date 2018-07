Domenica 22 luglio alle 10.30 presso la sala degli spechi del Museo Correale sarà presentata l’acquisizione del quadro di Luca Giordano.

Il presidente della Fondazione Correale, Gaetano Mauro, rilascia cortese intervista presentando l’evento. Ringrazia innanzitutto il Prof Mario Russo, per l’impegno e l’interessamento posto nell’operazione con la Sig.ra Maria Vittoria Pollio, nell’accogliere il legato di donazione. Si sofferma sull’importanza di un Luca Giordano al Museo Correale, che va a colmare e arricchire le sale del seicento accanto ai tanti altri rappresentativi pittori presenti nelle sale. come Artemisia Gentileschi, con il quadro della Maddalena, ora in tournee in Italia e poi in Europa.