Dagli inviati di Positanonews video , foto e interviste.

Grazie al permesso del Comandante della Corporazione dei Piloti di Napoli , Luigi Lucenteforte, siamo potuti accedere alla Torre di Controllo del Porto, dalla quale abbiamo catturato immagini straordinarie . Successivamente a bordo della nave ci siamo persi tra cose della “Bellissima”. Nei video il racconto per immagini in anteprima assoluta. Non poteva mancare la redazione di Positanonews a questo incontro, sono tanti i nostri concittadini che trovano impiego a bordo non solo come ufficiali , ma anche in altre importanti mansioni, da tutti costoro abbiamo ricevuto accoglienza calorosissima, e soprattutto abbiamo confermato quel ruolo del giornale on line che con il suo fare costante e quotidiano li fa sentire un po meno lontani da casa.

Per tetto un cielo di led che cambia immagine ogni ora passando dalla Cappella Sistina agli iris di Van Gogh, ad una galleria all’italiana, nello stile architettonico e nei contenuti con locali alla page di alta classe. Una winery internazionale con preferenza toscana, completa un menù altamente variegato e ricco.

È arrivata oggi a Napoli per la prima volta MSC Bellissima, l’ultima ammiraglia della flotta. Quest’anno le navi MSC effettueranno 81 scali nel capoluogo partenopeo, più del doppio rispetto al 2018, generando una movimentazione di circa 350.000 crocieristi

La cerimonia di oggi rappresenta il punto di partenza del centro Italia del viaggio di MSC Bellissima nel Mediterraneo con crociere settimanali e imbarchi da Napoli ogni lunedì, per poi salpare alla volta di Messina, La Valletta (Malta), Barcellona (Spagna), Marsiglia (Francia), Genova e rientro a Napoli il lunedì successivo.

MSC Bellissima è la quarta di 17 navi che entreranno in servizio tra il 2017 e il 2027, come previsto dal nuovo piano di crescita che vedrà triplicare a 5,5 milioni la capacità passeggeri della flotta di MSC Crociere, destinata a raggiungere le 29 unità entro il 2027. Lunga 315 metri, in grado di ospitare circa 5.700 passeggeri e con una stazza lorda pari a 171.598 tonnellate, MSC Bellissima è la più grande nave da crociera mai costruita da un armatore europeo. Grazie ad un design unico e a dimensioni che ne facilitano la manovrabilità, la nave è in grado di attraccare in tutti i principali porti del mondo, ampliando la gamma di itinerari e destinazioni a disposizione dei passeggeri.