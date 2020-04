Minori, Costiera amalfitana. Confermato dal MiBACT il finanziamento dell’intervento per il restauro della Villa Romana

In riscontro alle istanze del Comune di Minori, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota del 23 aprile ha comunicato che è in via di predisposizione il disciplinare d’obbligo relativo al progetto per il restauro della Villa Marittima Romana di Minori.

Il disciplinare consentirà di avviare rapidamente la procedura dell’intervento e dare inizio ai lavori, che sono finanziati per 4,9 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Complementare “Cultura e Sviluppo” 2014/2020. E’ un segnale estremamente positivo del rilievo che il patrimonio storico-culturale di Minori ha acquisito a livello nazionale ed internazionale, e delle possibilità di sviluppo che esso apre in una fase particolarmente critica per l’assetto socio-economico del territorio.

Di seguito la lettera da parte del Sindaco Andrea Reale e risposta del Ministero.