“M’illumino d’inverno”, tre i concerti della “Sorrento Modern Orchestra”. Si parte questa mattina a Villa Fiorentino.

Da Villa Fiorentino al Teatro Tasso, una serie di concerti dei ragazzi dell’Indirizzo Musicale del prestigioso Liceo Artistico Musicale “Francesco Grandi” di Sorrento, diretto dalla prof.ssa Daniela Denaro.

Si inizia oggi domenica alle ore 12.00 a Villa Fiorentino per proseguire con il Concertodi Natale, lunedì 20, alle ore 19.30, al Teatro Tasso di Sorrento alla presenza del Sindaco Massimo Coppola e del Presidente del Consiglio comunale, Luigi Di Prisco.

Per il “Concerto di Natale”, I ragazzidel musicale del prestigioso Liceo artistico sorrentino, diretti dal maestro Domenico Guastafierro in collaborazione con i maestri Rosario Vitiello, Aniello Rizzo, Dora Szabò e Maria Ercolano, realtà musicale della penisola sorrentina riconosciuta ed apprezzata anche in ambito regionale, si esibiranno in scelte musiche natalizie e non,nell’ambito del programma “M’Illumino D’Inverno” predisposto dall’amministrazione comunale sorrentina.

A seguire, martedì 21, alle ore 10.00, sempre al Teatro Tasso concerto dell’orchestra Junior Verticale Territoriale con la partecipazione delle scuole medie ad indirizzo musicale della penisola sorrentina in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania.