Meta. Questa mattina all’Istituto Buonocore-Fienga open day vaccinale per i bambini dai 5 agli 11 anni, accolti dalla Befana e da Topolino. In tanti hanno risposto all’appello ed il sindaco Giuseppe Tito ha così commentato: «Oggi è una bellissima giornata, i cittadini hanno risposto. E’ un momento importante perché vaccinare è un atto d’amore. Come amministrazione comunale sentiamo il dovere di ringraziare il Dott. Antonio Coppola, responsabile dell’ASL NA 3 Sud con il suo staff, nonché l’assessore Angela Aiello, il consigliere Miccio, la Protezione Civile e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa giornata. Ma soprattutto ho il dovere di ringraziare i nostri piccoli».