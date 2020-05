Meta, Penisola sorrentina. Antonio Cafiero e “La Conca” sono pronti a ripartire per la prima settimana di giugno, sia con lo stabilimento balneare che con il ristorante.

“Dobbiamo montare tutto da capo, ma per la prima settimana di giugno ripartiremo, così come per il ristorante – dice Antonio. Ci auguriamo che il mare pulito abbia fatto bene alla nostra mente, al nostro spirito, con un pizzico di altruismo. In primo luogo ci sarà la sicurezza sanitaria e la sanità. Il mare è una grande terapia ed in questo momento è un luogo ancor più importante di prima, con una MetaTerapia”.