Tra gli eventi seguiti da Positanonews e Positanonewstv, ieri sabato 11 agosto, il concerto degli Avion Travel con Servillo, la sagra Antica Dimora di Schiazzano e a Sant’Agnello l’Art Festival curato dalla Pro Loco 2.0 di Andrea Liguori.

La piazzetta Angri si è trasformata in una arena salotto con musica artisti e autorità comunali.

A Massalubrense abbiamo trovato l’eleganza di uno spettacolo. Una vera e propria lezione di come si confeziona e organizza un concerto. Il palco infondo al sentiero di luci, gazebi bianchi, tende bianche e anche l’ideatore e direttore artistico Antonio Guida vestito di bianco. Il pubblico accolto già dall’area parcheggio con navette dedicate, accompagnato da una serie di hostess, prima al foyer con tramonto e poi al superbo concerto degli Avion. Non una sedia libera, non un oggetto fuori posto. Anche a Schiazzano abbiamo trovato l’intero quartiere con i suoi abitanti disponibili e accoglienti, e poi con il Gruppo tarantella Sorrento Folk, che coinvolge e sconvolge turisti stranieri e gente locale, in danze e canti. Ma le immagini video su canale youtube di Positanonews,realizzate dagli inviati, raccontano meglio gli eventi.