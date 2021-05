Don Marco Scolari ,parroco di Sant’Agata e Torca, celebrerà eucarestia in nome di San Filippo. La Chiesa della Confraternita, accanto a quella di San Tommaso a Torca, per l’occasione già dal primo pomeriggio era aperta dal vice priore , per riassetto e pulizia, ma già di per se bella e ricca, una grande pala d’altare e un altare in marmi policromi. Foto 2 di 2



STORIA DI MASSA LUBRENSE FILANGIERI DI CANDIDA

Orat. di S. Maria del Rosario e di S. Filippo Neri, in Torca. – La

Congrega che vi officia ha il titolo di S. Filippo e sta sotto la protezione

della B. V. del Rosario. L’Oratorio sta accanto alla chiesa parrocchiale,

dalla quale lo divide il campanile. Fu fondato dagli abitanti

del casale, sotto la cura del rev. Tomaso Merolla, verso il 1696. Vi è

tuttora l’antico quadro; ma ciò che è assai notevole è l’altare in marmi

policromi, di buon disegno settecentesco, la cui custodia è tutta incrustata

di lapislazuli e di altre pietre dure.

le confraternite di Massa Lubrense di Domenico Ruocco

CONFRATERNITA DI SAN FILIPPO NERI DI TORCA

La Confraternita di S. Filippo Neri di Torca è stata approvata con

l’Assenso Reale il 22 ottobre 1778 dal re Ferdinando di Borbone.

Possiede un altare della famiglia De Pastina concessole da

mons. Centino in data 20 giugno 1626, sul quale si venera un antico

quadro della Madonna del Rosario, che mons. Nepita trovò

ricco di preziosi doni nella sua visita pastorale del 1685.

L’Oratorio risale al 1373, come indica una lapide, e fu acquisito

alla Confraternita nel 1696, dedicato alla Madonna del Rosario

per devozione del sacerdote rev. Tommaso Merolla.

I torchesi affascinati dalla figura di S. Filippo Neri dipinto con

la Madonna del Rosario nel quadro che sovrasta il pregevole altare

in marmi policromi di patronato dei De Pastina, vollero fondare

la Confraternita di S. Filippo Neri e chiesero l’assenso reale

che gli fu concesso il 22 ottobre 1778.

Lo statuto della Confraternita era molto severo. Fissava regole

precise per una vita morigerata senza eccessi nel bere e nei vizi,

stabiliva multe severe agli inosservanti, imponeva l’assistenza

materiale e spirituale, il trasporto in chiesa e al cimitero dei confratelli

e la sepoltura.

San Filippo Neri, detto Pippo, nacque a Firenze nel 1515.

All’età di 18 anni esercitò il commercio dei libri in località S. Germano,

presso Cassino. Abbracciò poi la carriera ecclesiastica e fu

consacrato sacerdote a 36 anni. Fondò la Congregazione dei Religiosi

e l’Oratorio per raccogliere ragazzi turbolenti e bisognosi.

I confratelli indossano il saio con mozzetta scura e medaglione.

Lo stendardo ha un panno bianco terminante con al centro lo

stemma. Ha inoltre il gonfalone recante a grandi lettere dorate la

scritta

“VENERABILE CONGREGAZIONE DI SAN FILIPPO NERI”,

nell’ovale sottostante vi è scritto PAX sopra un teschio tra

due braccia incrociate (ossi) e sotto TORCA.

Promuove l’organizzazione della processione nera del ” Cristo

Morto” il Venerdì Santo.

Ha un proprio cimitero, ne cura la gestione e, secondo la disponibilità

del momento, promuove ogni iniziativa per un cristiano

seppellimento dei confratelli e delle consorelle decedute e una

degna conservazione dei loro resti mortali.

Il nuovo statuto è stato approvato dall’Assemblea in data 2 dicembre

2000, essendo priore Salvatore Palombo, segretario Giovanni

Terminiello, assistenti Aniello Terminiello e Raffaele Vinaccia

e tesoriere Natale Guarracino.