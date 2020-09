Il sig Sindaco Lorenzo Balducelli, in una cortese intervista rilasciata in esclusiva ai microfoni degli inviati di Positanonews, parla e racconta le sue impressioni in merito. A Massa Lubrense, abbiamo 3 liste per tre possibili canditati Sindaci. Il mandato di 5 anni per un sindaco è poco, ribadisce, per i tempi della burocrazia politica odierna, non si riescono a produrre materialmente progetti, esecuzione , finanziamenti ed altro.