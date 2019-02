Questa mattina Positanonews con i suoi collaboratori Lucio e Sara, ha partecipato al concerto di violino e violoncello del Duo Sepharad, nella ex Cattedrale di Massa Lubrense, in occasioni delle Celebrazioni della Giornata della Memoria. Il concerto, a cura della S.C.S Società dei Concerti di Sorrento, ha visto Angela Yoel Amato e Alessandro Parfitt suonare i brani musicali importanti, intervallati da letture sulla Shoah degli alunni della sezione di Massa Lubrense dell’Istituto Polispecialistico San Paolo e da proiezioni di immagini particolarmente suggestive selezionate da Valeria Santoro del Servizio civile Nazionale.

Il repertorio musicale spazia dalla musica tradizionale a quella classica. L’evento è stato organizzato dal Comune di Massa Lubrense affinchè la memoria dell’olocausto diventi una costante nell’ambito della formazione scolastica e nella crescita sociale delle giovani generazioni. Il fine dell’iniziativa-dichiarano congiuntamentegli assessori alle politiche sociali, pubblica istruzione e cultura, ideatori dell’evento-è anche quello di recuperare il senso di aggregazione e crescita umana dell’intera comunità locale in una proiezione universale, costituendo anche l’occasione per approfondire tutte quelle tematiche che affliggono il nostro tempo inerenti le discriminazioni, l’emarginazioni, il bullismo, la violenza e più in generale l’egoismo umano”