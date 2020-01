Massa Lubrense. L’ing. Di Prisco candidato sindaco: intervista di Positanonews all’ex consigliere comunale che ora sfida Balducelli per una candidatura a sindaco.

“Proponiamo idee innovative che puntano alla lungimiranza – dice Di Prisco – con figure mai viste in politica. Puntiamo a creare un progetto per avere una visione lungimirante del paese, magari per i prossimi 10 anni.”