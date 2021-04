Abbiamo intervistato lo chef Fabrizio Mellino del ristorante “Quattro passi” di Massa Lubrense. Mellino, classe 1991, riveste già il ruolo di responsabile nel ristorante bistellato di famiglia e del progetto consulting by Quattro Passi. Ha studiato all’Istituto Paul Bocuse di Lione, poi arriva a Les Terrases D’Uriage a Grenoble. Incisiva e folgorante per lui l’esperienza con Alain Ducasse nel 2013 così come quella con Quique Dacosta al Denia nel 2014. In penisola sorrentina c’è una forte tradizione legata alla ristorazione e alla cucina d’autore. Tutti questi elementi rientrano nella storia importante del Quattro Passi e sono nel dna dello chef Mellino.