Nell’occasione della festa di San Cataldo a Massa Lubrense, oggi 10 maggio 2022, l’Unitre di Piano con i suoi soci si è data appuntamento in piazza Vescovado per conoscere e rievocare la storia del Santo, e per assistere alla bella processione con tutte le Confraternite e gli ordini religiosi del territorio.

Con tra le mani il volume di Andrea Fienga e Saverio Casa “le reliquie di San Cataldo” e il volume di Nino Coppola ” Il Culto di San Cataldo” le signore dell’UNITRE si sono ritrovate nella piazzetta antistante la Pro Loco di Massa Lubrense. Per l’evento la MasterChef Mariagrazia Cocurullo ha prodotto un dolce dedicato a San Cataldo. La prima personalità a cui è stato offerto è stato il Sindaco Balducelli , poi al direttore Gaetano Milone . Un fragrante bignè coperto di glassa al limone che sta ad indicare l’abito vescovile , riempito con crema al limone femmeniello, con un candito falcetto di scorza di limone, a mimare il pastorale vescovile e una amarena per mitra. Questa fantasia pasticcera di occasione ci sta tutta! A metterlo in bocca la sensazione di sacralità e il profumo del limone, nella piazza del santo, è una piccola e piacevole emozione.