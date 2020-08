Michele Pollio è tra i fondatori di Azione in Comune. Assieme al candidato sindaco Pietro Di Prisco, Michele ha come obiettivo quello di preservare e, soprattutto, rilanciare il territorio, grazie alla sua formazione e alle sue esperienze pregresse. Commercialista e revisore al servizio della pubblica amministrazione, Michele intende ripartire proprio dalla sua Massa Lubrense, valorizzando il patrimonio culturale del luogo e coinvolgendo la popolazione in un percorso di crescita virtuoso.