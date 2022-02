Il vicesindaco di Massa Lubrense , Giovanna Staiano nella cortese intervista concessa a Positanonews si pronuncia ed anticipa purtroppo la impossibilità della realizzazione del Carnevale di Termini, con tutti gli annessi e connessi. Tutto congelato dunque, ma con quella voglia di non disperdere quel patrimonio acquisito nella realizzazione dei carri in cartapesta, e quella comunanza di giovani provenienti da ogni dove per produrre volontariamente tanto divertimento.