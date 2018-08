Massa Lubrense, costa di Sorrento . Ieri mattina con favorevoli condizioni meteo, previo autorizzazione dell’area Marina Protetta i sub Antonello e Giovanni Cozzolino, Lucio Cinque grana dell’Erco Sub di Ercolano e Toni Maresca anche nella veste di cine operatore , accompagnati dal presidente della Fondazione Vervece, Gaetano Milone e da Marco Ruoppo sull’imbarcazione Sciallino 27 si sono recati allo scoglio del Vervece per procedere alla pulizia della statua sommersa della Madonna.

Il video spettacolare è di Antonino Maresca