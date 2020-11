Il marinaio 80enne di Maiori Ferdinando Esposito, noto come “O’ Carcerat”, è stato ospitato da Giancarlo Magalli nella trasmissione d Rai 2 “I Fatti Vostri” per raccontare la sua esperienza relativa allo scorso 29 ottobre quando scomparve misteriosamente dopo essersi allontanato con la sua imbarcazione per poi essere ritrovato a Capri.