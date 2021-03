In circa 28 giorni, un ciclo lunare, schiuderanno le uova che i Germani di Marina di Cassano hanno deposto in luoghi appartati. Un bel numero di anatidi si sono sviluppati nel giro di pochi anni. Il punto d’incontro è in prossimità del ruscelletto di acqua fresca e dolce. Poi le uova vengono deposti in luoghi riservati e appartati. Siamo andati alla ricerca dei nidi, noi di Positanonews, Broggino , Ciocio e Spasiano, e con l’aiuto del Sig Castellano , le abbiamo individuate sotto le barche. Ma la cosa bella è apprendere che , appena dischiuse, gli abitanti del borgo accorrono per mettere in salvo il pulcino, dai gabbiani e dai gatti. Tenuto in uno scatolo di cartone fino a che raggiunge le dimensioni per l’indipendenza. La peculiarità di questo tipo di animali è che normalmente si trovano lungo i fiumi e laghetti, ma in questo caso su una spiaggia a condividerla con i bagnanti e i marinai , risulta essere una ricchezza in più.