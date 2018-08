Mercoledi 29 agosto alle ore 20 presso il Chiosco Cassano 1875 di Maurizio Ercolano, si parlerà di Mariano Stinga, figura storica a metà tra leggenda e storia. Si apporrà anche una lapide di cui una immagine con testo è visibile sotto. L’idea di Ercolano è quella di far conoscere una storia eccezionale, che già di per se egli stesso racconta ai visitatori non del posto. Rosario di Nota, poeta particolarmente legato a Cassano, leggerà alcuni brani con il gruppo di Ciro Ferrigno.

Antonino de Angelis nel suo volume Maiano, racconta la storia di questo personaggio, e concede anche cortese intervista in esclusiva di presentazione in anteprima della serata e del personaggio. (visibile a breve sul canale yuotube di Positanonewstv)

MARIANO STINGA. Il silenzio della storia

Dopo 200 anni dalla sua tragica fine se ne parla a Marina di Cassano, lì dove tutto era cominciato all’ombra dei velieri