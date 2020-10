Maiori in semi lockdown . Un incubo l’ultima domenica di ottobre 2020. Il video di Ciro Apicella che ha inviato al gruppo facebook di Positanonews parla da solo. La Città della Costiera amalfitana deserta e vuota, le chiese chiuse, ma è tutta la costa d’ Amalfi, anche Positano e Praiano fino a Ravello, Cetara e Vietri sul mare a soffrire il coronavirus Covid 19 in questo momento. Maiori 35 contagiati e domani altri tamponi anche a Minori. La provincia di Salerno ha più di 100 contagiati al giorno, Cava de’ Tirreni anche l’ospedale con contagiati, per non parlare della provincia di Napoli e del resto della Campania.